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Немировски об игре против СКА: «Много спорных моментов, но грязных не было. Жалко, когда хоккеисты получают травмы, судья не может все видеть»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг был удален в игре с «Сибирью» на турнире имени Пучкова после того, как резко отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» Ильи Морозова против форварда СКА Захара Бардакова.

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