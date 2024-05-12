Сказать, что изменения потрясли большинство наших "политзнатоков", значит - ничего не сказать. Многие спешат с комментариями, но.
Сенсационные перестановки. Шойгу заменил Патрушева, министром обороны станет Белоусов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЧ
Алексей Чочия
Отличная новость. И это правильное решение нашего Верховного главнокомандующего. Отечеству нужен именно ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК.
Ответить
9 час.
Александр Салтановский
Поживём - увидим, разжуём - узнаем! Время всё расставит по своим местам, при чём быстро!😂
Ответить
9 час.
алекс кузь
Это еще не сенсация, ротация команды. Остальные волонтеры меняются местами по категориям и обьему частн собств. Бедным в команде быть не принято.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии