Сенсационные перестановки. Шойгу заменил Патрушева, министром обороны станет Белоусов

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Сказать, что изменения потрясли большинство наших "политзнатоков", значит - ничего не сказать. Многие спешат с комментариями, но.

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Комментарии
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АЧ
Алексей Чочия
Отличная новость. И это правильное решение нашего Верховного главнокомандующего. Отечеству нужен именно ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК.
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9 час.
Александр Салтановский
Поживём - увидим, разжуём - узнаем! Время всё расставит по своим местам, при чём быстро!😂
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9 час.
алекс кузь
Это еще не сенсация, ротация команды. Остальные волонтеры меняются местами по категориям и обьему частн собств. Бедным в команде быть не принято.
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4 час.

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