Сенсационные перестановки. Шойгу заменил Патрушева, министром обороны станет Белоусов

АЧ Алексей Чочия Отличная новость. И это правильное решение нашего Верховного главнокомандующего. Отечеству нужен именно ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК.

Александр Салтановский Поживём - увидим, разжуём - узнаем! Время всё расставит по своим местам, при чём быстро!😂