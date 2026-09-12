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Меню гала-ужина для лидеров БРИКС включало десерт с золотом и вегетарианские блюда

На гала-ужине, проведённом в рамках 18-го саммита БРИКС для глав государств, правительств и представителей делегаций, были представлены вегетарианские блюда и изысканные индийские угощения.

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