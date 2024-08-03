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В России отреагировали на заявление Зеленского о потребности Украины в окончании конфликта

В России отреагировали на заявление Зеленского о потребности Украины в окончании конфликта

Для президента Украины Владимира Зеленского, как и для Запада, желательно перемирие для перегруппировки сил и поступления новых видов вооружения, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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