Путин - бог мелкобриттов. Продолжение

У британских журналистов есть одна вечная тема - следить за здоровьем Путина. Они тщательно считают, сколько раз президент России кашлянул во время публичных выступлений, следят за частотой моргания, а затем на основании этих подсчетов пишут свои статьи о том, как Путин непременно заболел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии