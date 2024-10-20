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Путин - бог мелкобриттов. Продолжение

Путин - бог мелкобриттов. Продолжение

У британских журналистов есть одна вечная тема - следить за здоровьем Путина. Они тщательно считают, сколько раз президент России кашлянул во время публичных выступлений, следят за частотой моргания, а затем на основании этих подсчетов пишут свои статьи о том, как Путин непременно заболел.

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