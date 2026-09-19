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Царьград

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Bloomberg: США сняли санкции с партий и военных Эритреи

Bloomberg: США сняли санкции с партий и военных Эритреи

США прекратили санкции против "Народного фронта за демократию и справедливость", военных и компаний Эритреи, введенные в 2021 году из-за конфликта в Тыграе.

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