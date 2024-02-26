Что видит таксист?

Это удивительнейший фотопроект Майка Харви (Mike Harvey): он бесплатно возит людей на своем автомобиле — и заодно фотографирует их, чтобы мы примерно представили, что видят таксисты на заднем сиденье своей машины.
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