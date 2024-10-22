Росгвардия пресекла действия дебошира из Астрахани с травматическим пистолетом

Мужчину задержали в баре на Московском проспекте В районе полуночи прошлого дня два наряда Росгвардии задержали мужчину в нетрезвом состоянии, который пытался попасть в бар на Московском проспекте, имея при себе травматический пистолет.
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