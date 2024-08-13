Трамп назвал глупостью утверждения Байдена о возможности приема Украины в НАТО

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в том, что его утверждение о возможном вступлении Киева в НАТО спровоцировало украинский конфликт.
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