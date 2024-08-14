В колонию-поселения отправится водитель неисправного КамАЗа из-за смертельного ДТП в Салехарде

В Салехарде в колонию-поселение отправили водителя КамАЗа, который виновен в смерти сотрудника МЧС. Водитель грузового автомобиля знал, что у его машины есть неисправности, но на обледеневшей дороге превысил скорость.
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