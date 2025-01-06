автор и канал, который публикует эти новости. Заканчивайте картинки постить из шедеврума. На фоне жовто-блакитной тряпки у вас кто - хохол или русский боец? Почему на каске жёлтая полоса? Он кто? Это первое. Всякие демоны - к чему они? либо давайте какие-тореальные фото, либо давйте уже без фото и этих тупых картинок, которые только больше сбивают с толку. В данном случае картинки вообще ни к чему.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Уничтожили за сутки всего 580 укрофашистов, а сколько в контраступ всего пошло? Где все остальные? Силами одного батальона в 800 штыков в контраступ не ходят? Как вообще можно было собрать броне кулак в 5 танков и 20 бронетранспортеров с орудиями и минометами не заметно? Как вообще происходит логистика ВСУ в Курской области уже в течении 5 месяцев? Кто нам на эти вопросы ответит? Мы знаем в каком направлении движется враг, где наши "Солнцепеки" и ФАБ-3000? Там нем людей, там идут фашисты и наёмники всех мастей под наркотой, кого из них мы там желеем и проявляет к ним гуманность? Вопросы на которые хотя бы Герасимов перед народом может ответить?