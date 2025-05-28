В Крыму поддержали введение штрафов за ношение пляжной одежды в общественных местах

В Крыму поддержали введении штрафов за ношение пляжной одежды в общественных местах. Об этом заявил председатель крымского отделения движения «Культурный фронт России» Николай Волков в эфире «Радио Крым».
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