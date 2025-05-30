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Закон и Порядок

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Политолог объяснил выстрел Сербии «в спину» России многополярностью мира

Политолог объяснил выстрел Сербии «в спину» России многополярностью мира

Сербия бьёт в спину России. Доклад разведки, который раньше казался немыслимым Русских подводит братский народ.

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