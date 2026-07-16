📷⚡️На выставке «Дрон Экспо – 2026» в Казани представили станцию радиоэлектронной разведки «Гадалка», предназначенную для обнаружения и сопровождения БПЛА.
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📷⚡️На выставке «Дрон Экспо – 2026» в Казани представили станцию радиоэлектронной разведки «Гадалка», предназначенную для обнаружения и сопровождения БПЛА.