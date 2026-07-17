«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Магучих, Альфред, Севилл, Ваньоньи, Вархольм, Ходжкинсон выступят на этапе в Лондоне

18 июля в Лондоне пройдет этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике. «Бриллиантовая лига» 11-й этап Лондон, Великобритания Женщины Метание диска 15:04 Прыжки в высоту 16:10 400 м 16:14 3000 м 16:35 Прыжки в длину 16:49 200 м 17:15 800 м 17:51 Мужчины Прыжки с шестом 15:15 400 м с/б 16:03 800 м 16:25 110 м с/б 16:53 100 м 17:04 400 м 17:26 1 миля 17:36 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское.