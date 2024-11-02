Марченко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 4+8 в 10 играх

Форвард «Коламбуса» набрал 12-е (4+8) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 10 игр. Сегодня за 16:08 (1:57 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, полезность – «0».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дочь бывшего тренера Медведева Приданкина выиграла первый матч на уровне WTA
- Ротенберг поздравил со Всемирным днем дзюдо: «Это образ жизни, настоящая философия. Я вырос на татами. Мой борцовский опыт и поддержка дзюдоистов помогают мне и сегодня»
- Макгрегор проиграл 500 тысяч долларов. Он поставил на победу Уиттакера и Холлоуэя нокаутом на UFC 308
Свежие комментарии