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Царьград

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FPV-дрон уничтожил немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении

FPV-дрон уничтожил немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении

В ходе Специальной военной операции беспилотник батальона "Атлант" уничтожил немецкий танк Leopard и укрепления ВСУ на Красноармейском направлении.

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