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Царьград

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В Новосибирске трагедией завершились поиски 17-летнего подростка из Владимирской области

В Новосибирске трагедией завершились поиски 17-летнего подростка из Владимирской области

Волонтёры поискового отряда "ЛизаАлерт" сообщили о гибели молодого человека.Поиски 17-летнего юноши, которого искали в Новосибирской области, завершились трагедией.

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