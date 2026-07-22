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Царьград

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ВСМПО-Ависма презентовала новый титановый сплав для медицины

ВСМПО-Ависма презентовала новый титановый сплав для медицины

Компания "ВСМПО-Ависма" разработала новый титановый сплав VST-5 для медицинских имплантов. Его представили на всероссийской конференции в научно-техническом центре компании.

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