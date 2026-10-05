В Красноярске девятилетний мальчик выпал из окна 17-го этажа

В Красноярске девятилетнего мальчика нашли под окнами многоэтажки, спасти его не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «Проспект мира».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП La Croix: выборы ...
- Подросток, найден...
- Марочко: строител...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым