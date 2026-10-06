В Испании протесты из-за жилищного кризиса прошли в десятках городов

Массовые протесты из-за роста стоимости жилья и проблем с арендой прошли в Мадриде, Барселоне и других городах Испании.
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