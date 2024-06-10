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Удаленные с ЕГЭ за шпаргалки не смогут пересдать его в 2024 году

Удаленные с ЕГЭ за шпаргалки не смогут пересдать его в 2024 году

По словам главы Рособрнадзора Анзора Мурзаева, школьникам, которые были пойманы за использованием шпаргалок или мобильных устройств во время экзамена, придется подождать до следующего года, чтобы попытаться улучшить результат.

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