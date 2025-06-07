Земельная реформа: что изменится для владельцев дач с 5 июня? Ирэн ОрлонскаяНовые правила управления земельными участками, которые вступят в силу в России в июле 2025 года, повлияют на всех собственников земель.
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