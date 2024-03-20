Госдума утвердила порядок освобождения от ответственности заключенных контрактников

Закон, принятый 19 марта, вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Госдума приняла в третьем чтении поправку к УК России и УПК, которые касаются осужденных, а также подследственных и подсудимых за преступления небольшой и средней тяжести.