Госдума утвердила порядок освобождения от ответственности заключенных контрактников

Закон, принятый 19 марта, вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Госдума приняла в третьем чтении поправку к УК России и УПК, которые касаются осужденных, а также подследственных и подсудимых за преступления небольшой и средней тяжести.
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