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Царьград

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  • Владимир Алтайцев
    Поганый  Царьград  опять  в  своей  поганой  манере по примеру  Запада  всё  льёт помои на  СССР. Никакой  поганой  п..."Поганой советско...
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Госдума утвердила порядок освобождения от ответственности заключенных контрактников

Госдума утвердила порядок освобождения от ответственности заключенных контрактников

Закон, принятый 19 марта, вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Госдума приняла в третьем чтении поправку к УК России и УПК, которые касаются осужденных, а также подследственных и подсудимых за преступления небольшой и средней тяжести.

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