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Бывшая супруга Родригеза высмеяла его откровения о разводе

Бывшая супруга Родригеза высмеяла его откровения о разводе

Экс-супруга Тимура Родригеза, Анна Девочкина неординарно отреагировала на откровения Родригеза. В течение многих лет их брак воспринимался как идеальный: пара избегала публичных скандалов и оставалась вдали от слухов о проблемах в семье.

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