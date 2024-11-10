Бывшая супруга Родригеза высмеяла его откровения о разводе

Экс-супруга Тимура Родригеза, Анна Девочкина неординарно отреагировала на откровения Родригеза. В течение многих лет их брак воспринимался как идеальный: пара избегала публичных скандалов и оставалась вдали от слухов о проблемах в семье.
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