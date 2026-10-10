Герман Онугха: «В «Кайсериспоре» была цель не продать меня, а сгнобить. Администраторы убирали форму, не пускали тренироваться в зал. Приносишь им предложение на миллион, они просят полтора»

Форвард «Родины» Герман Онугха рассказал, как к нему относились в турецком « Кайсериспоре ». – Когда стало понятно, что ты переходишь в « Родину »? – Предложение от «Родины» поступило летом.
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