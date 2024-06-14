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SHOT: отца Филиппа Киркорова обманули на 3,5 млн рублей

SHOT: отца Филиппа Киркорова обманули на 3,5 млн рублей

Отца Филиппа Киркорова обманули на 3,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.Адвокат Киркорова-старшего Олег Кулагин рассказал каналу, что некий Санасар Басенцян, пользуясь доверием к артисту, получил деньги и скрылся.

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