SHOT: отца Филиппа Киркорова обманули на 3,5 млн рублей

Отца Филиппа Киркорова обманули на 3,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.Адвокат Киркорова-старшего Олег Кулагин рассказал каналу, что некий Санасар Басенцян, пользуясь доверием к артисту, получил деньги и скрылся.
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