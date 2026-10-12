Минобороны запустило сервис для разработчиков дронов с доступом к данным боевого применения

Военные запустили сервис, который даёт разработчикам дронов доступ к видеозаписям боевых ударов. Это поможет обучать нейросети военного назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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