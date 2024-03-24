WP: Экс-помощник Тиссен заявил, без помощи США, армия РФ беспрепятственно двинется в Киев

Экс-спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен, написал статью для The Washington Post и сообщил о том, что при отсутствии наличия американской поддержки, ВСУ не смогут противостоять продвижению русских в сторону украинской столицы.
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