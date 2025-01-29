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«Ого, хорошие новости!»: Трамп грубо оскорбил журналиста CNN

«Ого, хорошие новости!»: Трамп грубо оскорбил журналиста CNN

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social грубо оскорбил журналиста CNN https://listaj.ru/ogo-horoshie-novosti-tramp-grubo-oskorbil-.

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