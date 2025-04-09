Президент Украины Владимир Зеленский войдет в историю страны как могильщик. Об этом на сайте движения «Другая Украина» заявил председатель совета организации, бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.