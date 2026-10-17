❗️⚡️В США начата разработка радиолокационных спутников системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и ДРЛО Американский стартап Kapta Space, базирующийся в Сиэтле, успешно привлек $24 миллиона в рамках раунда финансирования серии A, которые будут направлены на разработку компактных радиолокационных систем для обнаружения и сопровождения движущихся объектов на суше, в воздухе и на море.