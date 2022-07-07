Странное упорство: Литва не идет на уступки по Калининграду

Никаких зеленых коридоров не будет - так отреагировала советник президента Литвы Аста Скайсгрите на предложенный губернатором Калининградской области Антоном Алихановым план строительства сухопутного транзитного пути через Литву в Калининград.
Никаких зеленых коридоров не будет - так отреагировала советник президента Литвы Аста Скайсгрите на предложенный губернатором Калининградской области Антоном Алихановым план строительства сухопутного транзитного пути через Литву в Калининград.
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