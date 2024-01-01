Врачи стабилизировали состояние доставленных в Москву белгородцев

РИА Новости/МЧС РФ Раненные в результате обстрела ВСУ жители Белгорода, которых ранее эвакуировали в федеральные центры Минздрава России и московские клиники, находятся в стабильном состоянии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ в понедельник, 1 января.