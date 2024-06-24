Пляжи под Севастополем, где погибли люди, закрыты для посещений

Территорию обходят военные с миноискателями. Акваторию моря исследуют водолазы. Сбитая над пляжем села Учкуевка ракета имела кассетный заряд элементы которого разлетелись на большой территории, что вызвало столь массовое поражение отдыхающих (более 150 человек).