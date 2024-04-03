Губернатор Сахалина Лимаренко сообщил Путину о планах баллотироваться на новый срок

Сегодня губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о намерении опять баллотироваться на пост глав региона на сентябрьских выборах и попросил поддержать его, передает корреспондент The Moscow Post.
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