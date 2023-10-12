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Мировое обозрение

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Владельцы сидят на руинах заводов. Реально ли запустить массовое производство оружия на Украине во время конфликта

Владельцы сидят на руинах заводов. Реально ли запустить массовое производство оружия на Украине во время конфликта

Запад опустошил свои арсеналы из-за поставок военной техники на Украину, пишет "Страна". Планы по производству современных видов вооружений на территории самой Незалежной столкнутся с массой проблем, их едва ли возможно реализовать в условиях конфликта.

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