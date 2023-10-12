Владельцы сидят на руинах заводов. Реально ли запустить массовое производство оружия на Украине во время конфликта

Запад опустошил свои арсеналы из-за поставок военной техники на Украину, пишет "Страна". Планы по производству современных видов вооружений на территории самой Незалежной столкнутся с массой проблем, их едва ли возможно реализовать в условиях конфликта.
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