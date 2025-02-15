Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +8°, снег• Севастополь: +9°, небольшой снег• Ялта: +9°, дождь• Алушта: +10°, дождь• Евпатория: +8°, дождь со снегом• Саки: 8°, небольшой снег• Бахчисарай: +7°, снег• Джанкой: +7°, снег• Судак: +9°, дождь• Феодосия: +9°, небольшо.
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