В первом тизере «Капитана Америка 4» Сэм Уилсон столкнулся с Красным Халком

Фильм "Капитан Америка: о дивный новый мир" получил свой первый трейлер, демонстрирующий противостояние главного героя Сэма Уилсона (Энтони Маки) с Громовержцем Россом (Харрисон Форд) и другими антагонистами.
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