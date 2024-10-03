Сотрудницу кузбасского центра тестирования иностранцев будут судить за сговор

В отделе по работе со СМИ Прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы регионального центра тестирования иностранных граждан.
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