В Нижнем Новгороде гендиректору «Теплоэнерго» изберут меру пресечения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля, ФедералПресс. В столице Приволжья расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий, подозреваемым по которому проходит генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии