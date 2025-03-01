WSJ: Трамп приказал проверить, могут ли США прекратить поставки оружия Киеву

Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, могут ли США временно или полностью прекратить поставки оружия Киеву, сообщает газета The Wall Street Journal.
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