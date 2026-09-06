Модель ресурсного транзита изжила себя

Нужен переход от предоставления валовых преференциальных льгот для всех к целевой, селективной поддержке тех инвесторов, которые выстраивают межотраслевые технологические цепочки внутри самого региона, считает директор Института экономических исследований ДВО РАН Артем ИсаевИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРТЕМА ИСАЕВА Директор Института экономических исследований ДВО РАН Артем Исаевчитайте на monocle.
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