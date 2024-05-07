Миссия Украины в ООН пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке и украинское консульство пытались сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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