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Избранный президент Бразилии: «Нам пора снова стать чемпионами мира. Другие сборные не так хороши, а Роналду играет не так, как раньше»

Избранный президент Бразилии считает, что сборная его страны должна выиграть ЧМ-2022. «Спустя 20 лет [после предыдущей победы] я думаю, что Бразилии пора снова стать чемпионом мира.

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