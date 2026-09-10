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Царьград

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Ученые EASD заявили, что COVID-19 снижает риск диабета 1 типа

Ученые EASD заявили, что COVID-19 снижает риск диабета 1 типа

На конгрессе EASD учёные выявили, что перенесённый COVID-19 снижает риск диабета 1 типа для людей до 30 лет.

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