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Танкер с 200 тыс. баррелей топлива столкнулся с судном у берегов Британии

Танкер с 200 тыс. баррелей топлива столкнулся с судном у берегов Британии

У берегов Великобритании произошло столкновение танкера, перевозившего около 200 тысяч баррелей авиакеросина, с контейнеровозом.

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