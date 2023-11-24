Высокий спрос на HBM помог SK hynix занять рекордные 35 % рынка DRAM

Память типа HBM различных поколений активно используется ускорителями вычислений для систем искусственного интеллекта, а SK hynix пока остаётся единственным её поставщиком для нужд NVIDIA, которая доминирует на рынке этих ускорителей.
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