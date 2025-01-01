Шевченко после победы на United Cup: «Во время матча у меня болела и кружилась голова, была одышка, но медицинский перерыв не дали»

Казахстанец обыграл Даниэля Мазура со счетом 6:7(5), 6:2, 6:2. – Матч был очень тяжелым физически. Как вы себя чувствуете после трех таких встреч? – Сейчас я нормально себя чувствую, но после матча было чувство, что умру.