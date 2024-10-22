В РФ отменили премьеру фильма «Ученик. Восхождение Трампа»

Кинокартина производства Соединённых Штатов «Ученик. Восхождение Трампа» пропала из графика ближайших релизов в прокате РФ, сообщает Telegram-канал «Кинопоиск | Новости» со ссылкой на пресс-службу прокатчика.
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